Vol de câble SNCB sur la ligne 132 à Montigny-le-Tilleul: le parquet a requis 6 ans de prison contre deux des voleurs!

Ils sont quatre devant le tribunal. Il y a Guy, avec ses 76 ans et ses 7 pages de casier judiciaire… Il y a son fils, Dylan, 28 ans, le fils de Guy, qui est en état de récidive. Il y a Corentin, dit « Coco », le pote de Dylan, 25 ans, qui a déjà été condamné pour vol de câble. Et enfin, il y a Stevens, 27 ans, qui a également des antécédents judiciaires. Ils sont poursuivis pour vol de câble, ensemble ou séparément, les 17, 19 et 31 juillet 2022, sur la ligne 132 Charleroi-Couvin, à hauteur de Montigny-le-Tilleul.