Le syndicat Setca-SEL annonce suspendre sa participation au Pacte d’excellence

Pour nous, le projet de décret sur l’évaluation change profondément la nature du Pacte. Que ce soit au niveau du pilotage ou de l’amélioration des apprentissages des élèves, la plupart des réformes peuvent dériver à tout moment vers l’idée qu’en augmentant les contraintes sur les enseignants, on éviterait les dysfonctionnements du système éducatif », indique Andrien Rosman, permanent du Setca-SEL.

« Dans ces conditions, et tant que nous n’avons pas de nouvelle proposition concernant le soutien de développement des compétences professionnelles et l’évaluation, le SETCa-SEL et l’APPEL (CGSLB) suspendent leur participation aux travaux du Comité de concertation conformément au mandat qu’ils ont reçu de leurs affiliés », indique le syndicaliste.