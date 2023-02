Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lorsque Yann Sommer a quitté, durant le mercato d’hiver, Mönchengladbach pour répondre à l’appel du Bayern Munich, le nom d’Arnaud Bodart figurait sur la short-list du Borussia, parmi quatre ou cinq candidats, avant que le choix du club allemand ne se porte sur Jonas Omlin, de Montpellier. Ce qui a logiquement flatté le gardien liégeois, qui sait qu’il suscite de l’intérêt à l’étranger, et l’a motivé davantage encore, sans pour autant l’affecter, tant s’en faut, et lui faire regretter quoi que ce soit. Car depuis le début de saison, sa quatrième déjà en tant que gardien numéro 1 du Standard, Arnaud Bodart, plus épanoui que jamais, a retrouvé le sourire et la confiance.