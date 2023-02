La pension pour chiens du Domaine du Tersoit fermera en juillet prochain, à Ciney

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une nouvelle qui attristera les clients qui faisaient garder leurs chiens à la pension canine du Domaine du Tersoit, à Ciney. En juillet prochain, au grand dam de ses trois employées, Pauline, Mélanie et Maureen, le chenil fermera ses portes. « Pour des raisons personnelles, le propriétaire du domaine a décidé de le vendre », explique Maureen. « On a essayé de le racheter, sans succès puisqu’il l’a revendu à quelqu’un de plus offrant ».