Les quotidiens de Sudinfo changent de format: un nouveau journal plus pratique, plus facile à lire et plus moderne

Leader de la presse francophone, le groupe Sudinfo continue de se développer et de se moderniser. Nous ne cessons d’améliorer nos supports digitaux, où nos audiences atteignent des records, mais nous renouvelons aussi notre journal papier ! de videos Plus petit, aussi complet Le 15 février, les quotidiens de Sudinfo (La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord Eclair et La Capitale) passeront ainsi à un format plus compact, plus pratique et plus moderne. Actuellement, pour utiliser des termes techniques, nous utilisons le format berlinois. Comme nos confrères du Soir, par exemple. Nous passerons dès le 15 février à un format demi-berlinois, également appelé parfois « tabloïd », à l’instar de la plupart des quotidiens dans le monde.

« C’est parce que nous croyons au futur du papier que nous offrons aujourd’hui à tous nos lecteurs, un nouveau journal plus pratique, plus dynamique, plus coloré, mais toujours aussi complet, utile et agréable à lire grâce à sa nouvelle maquette », souligne Pierre Leerschool, directeur général de Sudinfo.

Pierre Leerschool, directeur général de Sudinfo

La précision est importante : nous réduisons la taille de notre journal, pas la qualité de notre information ! Nos lecteurs retrouveront leurs habitudes de lecture et les nombreux articles de notre rédaction. Cette dernière, d’ailleurs, ne change pas. Comme le confirme Demetrio Scagliola, rédacteur en chef de Sudinfo : « Tous les journalistes de nos rédactions restent mobilisés en permanence pour vous offrir, dans toutes les régions, sur tous les terrains, dans tous les clubs de sport, une information exclusive, fiable et vérifiée. » Plus de pages, plus de régional Dès le 15 février, votre nouveau journal vous proposera donc plus de pages. Plus de pages régionales. Plus de sport. Davantage de pages sur l’actualité nationale et internationale. Sans oublier les jeux, les grilles TV, l’horoscope, le tiercé ou la météo… « Nous vous assurons que notre engagement à vous fournir une couverture complète et de qualité de l’actualité restera inchangé » , souligne Demetrio Scagliola. « Vous retrouverez vos rubriques préférées et tous vos repères sur l’actu. » « En tant qu’éditeur de presse quotidienne, nous savons à quel point il est important de soutenir une information de qualité », précise de son côté Pierre Leerschool. « Le soutien de nos très nombreux lecteurs nous encourage d’ailleurs à poursuivre notre engagement vers la qualité journalistique et nous nous efforçons chaque jour de continuer à vous fournir des informations précises et fiables. » La rédaction