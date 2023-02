Rénovation de l’Ipes de Wavre: la Fédération Wallonie-Bruxelles promet plus de sept millions d’euros

La décision de rénover l’implantation du Quai aux Huîtres de l’IPES de Wavre a été prise en 2021 par le Brabant wallon. Les travaux à réaliser sont nombreux et urgents : installations électriques, isolation, chauffage, façades… tout est à refaire. Le Brabant wallon a présenté à la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) un projet exemplaire en termes de performance énergétique, espérant ainsi obtenir un subside à hauteur de 60% dans le cadre du plan de relance et de résilience européen. La FWB vient d’y répondre positivement, par une promesse de principe pour une subvention de près de 7,9 millions d’euros. Une étape importante pour la rénovation de ce bâtiment qui accueille 350 élèves.

Le Brabant wallon dispose désormais de maximum un an pour soumettre le projet à la FWB dans sa forme définitive et détaillée (plans d’exécution, cahiers des charges, estimations des coûts etc.). S’il est accepté, la promesse de principe deviendra alors une promesse ferme et le Brabant wallon pourra organiser la mise en adjudication des travaux. Ceux-ci devraient débuter en 2024, et l’inauguration du bâtiment rénové est espérée pour la rentrée 2026.

« Ce soutien est une reconnaissance de la qualité de ce projet et nous permet d’envisager plus sereinement les investissements dans nos bâtiments scolaires à l’échelle de la province », déclare Tanguy Stuckens, président du Collège provincial, député en charge du Budget et Patrimoine.

« Je tiens vivement à remercier le ministre Daerden et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ce retour positif », souligne Isabelle Evrard, députée provinciale en charge de l’enseignement. « Bien évidemment, notre administration provinciale doit encore valider les différentes phases avant d’atteindre l’exécution des travaux. Il s’agit là d’une première étape d’un projet d’envergure pour notre enseignement qui demeure l’une de nos priorités. Cette amélioration de nos infrastructures contribuera à offrir un cadre de qualité tant à nos élèves qu’à nos professeurs afin de poursuivre leur enseignement dans les meilleures conditions. »