«Des personnes vident leur grenier au lieu de donner des vêtements»: le magasin carolo «Au 6010» poursuit la collecte de dons pour les victimes du séisme en Turquie

Nous vous en parlions début de semaine, les initiatives et les mouvements de solidarité se multiplient en région carolo pour récolter et envoyer des dons en Turquie et ainsi venir en aide aux victimes du terrible séisme qui, aux dernières nouvelles, a fait plus de 17.500 morts. Pour la plupart ce sont des Carolos d’origine turque qui pensent avant tout à leurs proches ou aux membres de leur famille vivant sur place, qui sont à l’origine de ces appels aux dons. Après des jours de collecte, ils rappellent la marche à suivre.

D’abord, ce sont les biens de première nécessité qui sont demandés : vêtements, couverture, sacs de couchage, mais également des biens pour enfants et bébés (biberons, nourriture pour bébés, couches)… Pas de « déchets », qui posent problème lors du passage aux douanes. « Nous arrêtons à nouveau les récoltes pour le moment à cause de personnes qui « vident leur grenier » et mettent des affaires délabrées », déplore le magasin carolo d’alimentation générale « Au 6010 ».