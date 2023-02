Le Verviétois étoffe son jeu de rôle avec une nouvelle campagne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voici plus de 10 ans, le Verviétois Steve Fabry a créé un personnage appelé le « Night Stalker ». Après des albums musicaux, des livres et un comics, il a créé son propre jeu de rôle type Donjons & Dragons en 2020. Et il a décidé d’aller encore plus loin dans celui-ci en lançant un important supplément. De quoi étoffer l’univers du jeu pour le plus grand plaisir des joueurs.