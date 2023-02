Voici à quoi ressemble «Doumons», le nouveau projet pensé pour rayer de la carte les anciens bâtiments Belgacom: «Nous ne voulons pas que cela devienne un chancre»

Concrètement, 15 appartement dont certains sur un rooftop, 101 chambres étudiantes et des bureaux doivent voir le jour. Le projet prévoit également 40 places dans un parking souterrain, qui viendront compléter celles déjà existantes sur la place du Gouvernement. Le bâtiment, à l’abandon depuis de nombreuses années, ne sera pas détruit. « On veut s’inscrire dans une démarche durable. Notre souhait, c’est de transformer ce bâtiment en quelque chose qui répond aux besoins de la Ville », confirme le promoteur. Ces besoins, ce sont ceux, croissants, en logements et logements étudiants « de qualité ».