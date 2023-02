Chayenne Van Aarle, Miss Belgique 2022, victime d’un grave accident de la route: Nicolas, son petit ami, publie une photo d’eux après l’accident (photo)

Et son état semble plutôt rassurant. « J’ai un œil qui reste fermé, je n’ai pas encore eu plus d’informations de la part des médecins mais j’espère que cela sera réglé rapidement. J’ai quelques coupures à la tête dont une, plus importante qui s’étend de l’œil à l’oreille. Et à cela s’ajoutent une commotion cérébrale et des hématomes sur le visage », nous confie-t-elle, exténuée et à bout de force.