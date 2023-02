Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Forcément, des travaux qui vont durer 5 ans dans le centre de Spa ne pouvaient pas passer telle une brise légère sans créer de remous. Dans Spa et même en dehors, on ne nous parle que de ça. « Commencer des travaux si importants, si près des élections, ils vont le sentir passer », commente un observateur attentif de la politique locale. Toujours est-il que l’enquête publique vient de se terminer, et que le nombre de réclamations est particulièrement impressionnant.