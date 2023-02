Notre coup de cœur culturel: La récompense de Gérald Sibleyras à voir à la Ruche Théâtre

Lire aussi Lancement de la Grande Fabrique du Carnaval de l’Eden ce vendredi, à Charleroi

Tous ses partenaires : Arnaud Lixon, Barbara Cerrato Sanchez, Lolita Cerrato Sanchez et Stéphane Berny sont au diapason. « Chaque personnage a son petit moment de gloire dans la pièce », note Thierry Piron à la mise en scène. L'auteur, Gérald Sibleyras, a l’art de nouer des intrigues caustiques et mélancoliques à la fois... toujours avec humour. Né en 1961, il est l’un des auteurs contemporains les plus joués au théâtre privé. Il écrit d’abord avec Jean Dell, notamment « Un petit jeu sans conséquence » et « Une heure et demie de retard ». Il a également co-écrit « Silence, on tourne ! » avec Patrick Haudecœur au Fontaine, adapté « Piège mortel » au La Bruyère et co-adapté avec Judith Elmaleh « La Garçonnière » au Théâtre de Paris. Il a publié aussi un recueil de nouvelles : « Totalement dépassés », aux Éditions de Fallois.