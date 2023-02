Gaetan Bartosz et Mademoiselle Luna (Radio Contact): «On ne veut pas la place de Maria et Olivier du Good Morning»

Notons aussi que, depuis janvier, Gaetan est aux commandes de « La playlist de Tonton » entre 10h et 11h. En solo. « C’est une idée qui vient de Flandre, comme le fait Q-Music avec « De fout uur ». Je propose une heure surprenante, avec du son décalé, avec des titres improbables comme ce tonton qui débarque lors d’un mariage avec sa clé USB avec ses vieilles chansons. Et je ne m’attendais pas à un tel succès ! Depuis la première émission, les réactions sont unanimes : les auditeurs s’amusent. On sent qu’ils aiment le vintage. »

Ce nouveau tandem pourrait-il viser la matinale, animée par Mario et Olivier ? « Pas du tout ! », rassurent-ils en cœur. « Contact fonctionne très bien avec les équipes actuelles. Il n’y a rien à changer. Et on ne se voit pas se lever tous les jours à 5h ! ».

Un duo qui a donc vu le jour tardivement… alors que les deux animateurs sont plus que complémentaires. « L’été passé, nous avons senti que la direction souhaitait des nouveautés sur l’antenne. On a fait une démo et cela a fonctionné ! Mais ce n’est pas étonnant : nous sommes vraiment amis dans la vie, on s’apprécie. Il n’y a rien de fake entre nous », assure Delphine. « Pourtant, ce n’était pas gagné. Je bosse seule, je suis assez indépendante. C’était donc un challenge, pour moi, de bosser avec quelqu’un. Mais, entre nous, il y a un feeling, du respect ».

Plus de 15 ans qu’ils sont amis… Et leur duo sur Radio Contact ne s’est formé qu’en septembre dernier ! Pour la 13ème saison de Gaetan sur Radio Contact, la 8ème pour Delphine, les deux comparses s’amusent chaque jour entre 18h et 20h avec leur nouvelle émission « Les numéros 1 ». « On diffuse toutes les « bombes » de Radio Contact. Celles d’aujourd’hui, mais aussi celles des années 1970, 80, 90, 2000… Ce sont les titres qui ont fait l’histoire de Radio Contact. On en profite pour raconter les histoires de ces chansons, de ces artistes », explique Gaetan.

Je pense que Miss Belgique ne doit plus seulement être un concours de beauté. Une femme n’est pas qu’un physique, c’est aussi une tête. Si on peut faire ressortir ce côté-là, intellectuel, la culture générale, le projet futur de la miss comme ils le font à Miss France, ce serait bien. On manque de femmes ambassadrices, dans plein de causes différentes. Miss Belgique peut continuer à exister car pour ces filles-là, c’est un rêve de gamine, le rêve de devenir princesse. Mais il faut un peu moderniser un peu les codes du concours.

J’accepte la critique tant qu’elle est constructive, qu’elle permet d’évoluer. Et je pense que ce concours peut évoluer, en investissant un petit peu on peut rendre cette élection aussi prestigieuse qu’elle ne l’était à l’époque. Et je crois qu’on tend vers ça.

Parce que j’adore relever les défis, il y a pas mal de présentateurs qui s’y sont succédé et moi, j’avais envie de montrer à ma direction à RTL (à l’époque le concours était diffusé sur RTL Play) que je savais faire du direct, que j’étais un animateur qui savait se distinguer sur scène. Et maintenant, je prends mon pied à l’animer. Je continue à apprendre et c’est ça qui est passionnant.

Delphine, il y a un peu plus d’un an, vous révéliez être atteinte d’un cancer du sein. Quand les docteurs vous l’ont annoncé, quelle a été votre première réaction ?

On me l’a appris en novembre 2021, il a fallu le temps pour l’annoncer publiquement. Je l’ai reçu comme un gros coup. Tu ne t’y attends pas...on pense toujours que ça arrive aux autres et pas à soi ! Les premiers jours ne sont pas évidents… D’autant plus que j’ai une maman qui l’a vécu, pas très bien, et quand je l’apprends je revois son combat à elle, qui a été très compliqué. En fait, tu te vois mort direct. J’ai eu cette chance d’avoir un oncologue incroyable qui m’a mise dans du coton, je me suis sentie en sécurité. Et alors je me suis dit : « ok, je vais prendre les armes et on y va ! ». de videos

Vous êtes entrée en traitement, et puis, il y a quelques semaines, vous faites une récidive de votre cancer…

J’étais en train de terminer les traitements fin novembre dernier – chimio, radiothérapie, l’opération de mastectomie, les médicaments –, j’avais tout bien fait, et on s’est rendu compte que les marqueurs remontaient, que le cancer était toujours là, qu’il restait des cellules cancéreuses et qu’elles sont parties dans les poumons. Là, tu te dis : « c’est une blague ?! ». Mais non, et on y retourne ! C’est une récidive de mon cancer du sein et là, depuis un mois, je suis repartie en chimiothérapie. Il n’y a pas d’autres options…

L’été dernier vous avez joué à Tomorrowland. Vous pensiez que le cancer était complètement derrière vous ?

Oui, oui, j’en étais persuadée ! C’est un peu le deuxième effet kiss cool ici. J’ai pensé aux autres, parce que pendant un an j’ai véhiculé un message ultra-positif disant qu’il faut continuer à travailler, suivre les traitements… Comment j’allais expliquer ça aux femmes qui m’ont suivie ? Quelle angoisse j’allais véhiculer ? À partir du moment où j’ai décidé d’être un peu porte-parole, je voulais véhiculer un message positif parce que quand tu dis que tu as un cancer, les gens te regardent en se disant « elle est morte demain ». Et malheureusement, c’est vrai, tu ne maîtrises rien du tout. Sur le moment même, quand on me l’a annoncé, j’ai pensé : « là, ce n’est pas qu’un cancer du sein, ça devient plus sérieux et tu n’as plus beaucoup de temps...Il faut profiter de la vie ! ».

de videos C’est votre état d’esprit aujourd’hui ?

Ça ne l’est plus parce que je me bats et que j’ai envie d’y croire. J’ai changé mon fusil d’épaule. Je me suis demandé ce que j’avais bien fait la première fois. Je me suis enlevée la pression sur les dates de fin de traitement et je travaille toujours mais en prenant du temps pour moi, en me reposant un peu plus. (...) Je suis vite fatiguée, mais j’ai compris comment mon corps fonctionnait aujourd’hui avec les nouveaux traitements. Je dose mon temps.

Vous vous en êtes voulu de ne pas vous être reposée plus l’année dernière ?

Non parce que je ne suis pas du genre à regarder en arrière en me disant que j’ai mal fait…

Dans votre discours (Delphine est ambassadrice de Think Pink, NdlR), vous tentez aussi de dédramatiser la mastectomie, la perte de cheveux pour dire aux autres femmes qu’on n’en est pas moins femme…

Tu te retrouves dans des situations face à quelque chose que tu ne peux pas contrôler. J’ai perdu mes cheveux et je vais de nouveau les perdre. Je me suis retrouvée la première fois avec mon coiffeur qui m’a rasée et m’a dit que je serais belle et je me suis appropriée ça, j’ai joué avec. Je sais que c’est dur de l’accepter mais ça ne dure qu’un temps. Il faut avancer. Se dire que le corps humain a des capacités, que les cheveux repoussent. Il faut en faire une force, sinon tu déprimes et tu plonges. Et j’ai envie de dire aux gens aussi que quand on a la chance d’aller bien, d’arrêter de se plaindre.

