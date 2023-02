Gaetan Bartosz (Radio Contact) va présenter Miss Belgique sur Sudinfo.be: «J’espère que ce sera une miss wallonne!»

C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de Flamandes qui ont dernièrement gagné et ça manque d’une Wallonne mise en avant. Je pensais vraiment l’année passée que la Wallonie avait ses chances. J’espère vraiment que cette année ce sera une miss francophone et wallonne. Même s’il faut préciser que Chayenne, la Miss Belgique actuelle, parle très bien français. de videos

Je pense que Miss Belgique ne doit plus seulement être un concours de beauté. Une femme n’est pas qu’un physique, c’est aussi une tête. Si on peut faire ressortir ce côté-là, intellectuel, la culture générale, le projet futur de la miss comme ils le font à Miss France, ce serait bien. On manque de femmes ambassadrices, dans plein de causes différentes. Miss Belgique peut continuer à exister car pour ces filles-là, c’est un rêve de gamine, le rêve de devenir princesse. Mais il faut un peu moderniser un peu les codes du concours.

J’accepte la critique tant qu’elle est constructive, qu’elle permet d’évoluer. Et je pense que ce concours peut évoluer, en investissant un petit peu on peut rendre cette élection aussi prestigieuse qu’elle ne l’était à l’époque. Et je crois qu’on tend vers ça.

Parce que j’adore relever les défis, il y a pas mal de présentateurs qui s’y sont succédé et moi, j’avais envie de montrer à ma direction à RTL (à l’époque le concours était diffusé sur RTL Play) que je savais faire du direct, que j’étais un animateur qui savait se distinguer sur scène. Et maintenant, je prends mon pied à l’animer. Je continue à apprendre et c’est ça qui est passionnant.

Gaetan Bartosz et Mademoiselle Luna: «On ne veut pas la place de Maria et Olivier»

Mademoiselle Luna et Gaetan Bartosz animent ensemble le 18h-20h sur Radio Contact. - RTL

Plus de 15 ans qu’ils sont amis… Et leur duo sur Radio Contact ne s’est formé qu’en septembre dernier !

Plus de 15 ans qu’ils sont amis… Et leur duo sur Radio Contact ne s’est formé qu’en septembre dernier ! Pour la 13ème saison de Gaetan sur Radio Contact, la 8ème pour Delphine, les deux comparses s’amusent chaque jour entre 18h et 20h avec leur nouvelle émission « Les numéros 1 ». « On diffuse toutes les « bombes » de Radio Contact. Celles d’aujourd’hui, mais aussi celles des années 1970, 80, 90, 2000… Ce sont les titres qui ont fait l’histoire de Radio Contact. On en profite pour raconter les histoires de ces chansons, de ces artistes », explique Gaetan.

de videos

Un duo qui a donc vu le jour tardivement… alors que les deux animateurs sont plus que complémentaires. « L’été passé, nous avons senti que la direction souhaitait des nouveautés sur l’antenne. On a fait une démo et cela a fonctionné ! Mais ce n’est pas étonnant : nous sommes vraiment amis dans la vie, on s’apprécie. Il n’y a rien de fake entre nous », assure Delphine. « Pourtant, ce n’était pas gagné. Je bosse seule, je suis assez indépendante. C’était donc un challenge, pour moi, de bosser avec quelqu’un. Mais, entre nous, il y a un feeling, du respect ».

Ce nouveau tandem pourrait-il viser la matinale, animée par Mario et Olivier ? « Pas du tout ! », rassurent-ils en cœur. « Contact fonctionne très bien avec les équipes actuelles. Il n’y a rien à changer. Et on ne se voit pas se lever tous les jours à 5h ! ».

« Après, on ne sait pas jusqu’où notre duo ira ? Ils peuvent nous tester sur plein de trucs », souhaite Gaetan. Ce que tampère Delphine logiquement. « Moi, je vis un jour à la fois. Je suis donc déjà très heureuse avec ce que j’ai ».

Notons aussi que, depuis janvier, Gaetan est aux commandes de « La playlist de Tonton » entre 10h et 11h. En solo. « C’est une idée qui vient de Flandre, comme le fait Q-Music avec « De fout uur ». Je propose une heure surprenante, avec du son décalé, avec des titres improbables comme ce tonton qui débarque lors d’un mariage avec sa clé USB avec ses vieilles chansons. Et je ne m’attendais pas à un tel succès ! Depuis la première émission, les réactions sont unanimes : les auditeurs s’amusent. On sent qu’ils aiment le vintage. »

de videos

Delphine officie aussi en solo, en mode DJ, tous les vendredis et samedis de 20h à minuit.

de videos de videos

Charlotte Vanbever et Cédric Baufayt