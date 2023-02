Vous voulez aider les sinistrés du séisme en Turquie? Voici où et comment faire des dons à Mons-Borinage

Trois jours après le séisme à la frontière turco-syrienne, les deux pays se retrouvent démunis. Le nombre de morts s’élève à plus de 16.000… Les survivants, eux, se retrouvent avec leurs maisons détruites et l’espoir de retrouver les membres de leur famille portés disparus s’amenuise… Chez nous, malgré le sentiment d’impuissance, la solidarité s’organise. Si vous souhaitez faire des dons matériels ou financiers, voici une liste des endroits où l’entraide s’organise.

Tout n’est pas accepté

Avant d’effectuer votre don, il y a cependant certaines demandes du gouvernement turc à connaître. Selon Mohamed Kerai, président de l’Amicale des Algériens de Mons-Borinage, la Turquie ne demande que des vêtements neufs. « Ils n’acceptent plus les vêtements de seconde main car c’est trop compliqué et trop cher à trier ». Les besoins premiers sont donc des vêtements neufs et chauds (surtout chaussettes, écharpes et gants), des tentes et des couvertures neuves, des produits de première nécessité (langes, serviettes hygiéniques, savon, médicaments…), denrées alimentaires non-périssables (conserves et lait en poudre), ainsi que de l’argent pour aider les familles à se reconstruire. À savoir que les dons sont principalement destinés à la Turquie, la Syrie est pratiquement inaccessible au vu de la situation géopolitique.