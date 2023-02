A Visé, les camions doivent emprunter la rue des Combattants dès lundi pour éviter la place Reine Astrid

Les travaux de réaménagement de la place Reine Astrid à Visé se poursuivent. À partir de ce lundi 13 février et jusqu’au 24 février prochain, sur le boulevard, Remparts des Arbalétriers, la circulation ne sera pas interrompue mais les autorités communales et policières privilégient le transit des longs transports qui se rendent vers Berneau, via la rue des Combattants pour éviter l’encombrement et la difficulté de manœuvrer sur la place Reine Astrid. Les livraisons aux commerçants ou les divers charrois de collectes pourront toujours se diriger vers le Rempart des Arbalétriers jusqu’à l’avenue Albert Premier.

À noter que la circulation et le stationnement sont interdits entre la rue de la Chinstrée et le Rempart des Arbalétriers et entre l’avenue Albert 1er et la rue des Déportés. Le sens de circulation de la rue de la Chinstrée reste inversé et la liaison avec la rue du Collège et la rue Haute sera rétablie en amont de la rue de la Chinstrée.