Delphine, il y a un peu plus d’un an, vous révéliez être atteinte d’un cancer du sein. Quand les docteurs vous l’ont annoncé, quelle a été votre première réaction ?

On me l'a appris en novembre 2021, il a fallu le temps pour l'annoncer publiquement. Je l'ai reçu comme un gros coup. Tu ne t'y attends pas… on pense toujours que ça arrive aux autres et pas à soi ! Les premiers jours ne sont pas évidents… D'autant plus que j'ai une maman qui l'a vécu, pas très bien, et quand je l'apprends je revois son combat à elle, qui a été très compliqué. En fait, tu te vois mort direct. J'ai eu cette chance d'avoir un oncologue incroyable qui m'a mise dans du coton, je me suis sentie en sécurité. Et alors je me suis dit : « ok, je vais prendre les armes et on y va ! ».