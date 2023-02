E.D. Systems dévoile son système d’alarme pour réservoirs de camions au salon Belhabitat de Mouscron: une première européenne!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voici 15 jours, les réservoirs de 14 poids-lourds étaient siphonnés du côté de Marquain (Tournai). Le fléau n’est pas nouveau, mais a pris de l’ampleur suite à la récente crise énergétique et à la hausse du coût des carburants. Pour de très nombreux patrons de société de transport et de chauffeurs poids-lourds, c’est une véritable source de stress, et des problèmes en pagaille lorsque ce type de vol survient.