Depuis son intronisation à Bruges, le jour de la Saint-Sylvestre, la vie de Scott Parker n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. S’il se dit « heureux dans cette ville magnifique », l’entraîneur anglais du Club reste lucide et posé dans son discours. Exigeant envers ses joueurs autant qu’envers lui-même, il sait que les premiers résultats qu’il a obtenus (une seule victoire, à Zulte Waregem, pour quatre nuls et une défaite) sont loin de répondre aux attentes. Avant d’accueillir l’Union et à une petite semaine d’un 8e de finale de C1 historique face à Benfica, il s’est posé pendant une heure avec quelques représentants de la presse belge et anglaise pour évoquer sa situation et ses ambitions.

Scott Parker, arriver en cours de saison à la tête de cette équipe de Bruges, c’était un risque, non ?

Oui, mais c’était un risque calculé parce que j’ai senti que c’était un challenge qui pouvait ‘matcher’ avec ma perception du football et mes aspirations. Comme tout manager, j’ai très mal vécu mon licenciement à Bournemouth, le premier de ma carrière, et je me suis recentré un temps sur ma famille, que j’avais quelque peu négligée. Parfois, je m’étais montré trop égoïste : tout le monde, dans mon entourage, a dû consentir des sacrifices énormes pour que je puisse mener ma carrière comme je l’entends, en m’investissant corps et âme dans les missions qui m’ont été confiées. En ce sens, ce limogeage m’a quelque peu remis les pieds sur terre.