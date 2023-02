Liège veut installer des armoires à colis dans les rues pour limiter les déplacements des livreurs

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Aujourd’hui, les livreurs de colis sont partout, et tout le temps. Pour satisfaire les appétits des clients de plus en plus attirés par l’e-commerce, ils sillonnent inlassablement les rues pour déposer à domicile les commandes faites sur le web.

Le bonheur pour les clients, mais un drame pour l’environnement et la mobilité. D’autant que, très souvent, ces livreurs – qui circulent en camionnette pour la plupart – trouvent porte close et se voient donc contraints de déposer leurs colis dans un point de collecte. À charge ensuite pour le client de s’y rendre pour retirer son achat.

À Liège, on voudrait changer tout ça et évoluer vers une logistique urbaine mieux adaptée aux nouveaux enjeux climatiques.