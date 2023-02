À Liège, la vie est un éternel recommencement…

Ah valet, il y a des choses qui ne changent. On le dit souvent : la vie est un éternel recommencement. Un adage qui sied parfaitement à nosse bonne vieille Cité ardente. En témoigne ce cliché pris par notre regretté Joseph Lentini, photographe pour ta gazette préférée durant 40 ans qui a disparu voici quelques jours. On y voit la place de l’Opéra en 1977, qui était encore à l’époque intégrée à la place de la République française, lors des grands travaux de « reconstruction » de la place Saint-Lambert. Près de 50 ans plus tard, il faut bien dire que ça n’a nin beaucoup changé, hein, valet. Aujourd’hui, avou les travaux du tram, on a à peu de chose près exactement la même vue…