Uber Eats se dit prêt à payer un «montant généreux» à la famille de Sultan, le livreur écrasé par un FlixBus à Schaerbeek

La vie de la famille de Sultan Zadran, ce livreur écrasé par un FlixBus à Schaerbeek, a basculé du jour au lendemain… Ce mardi, suite à un accord de coopération en octobre dernier, le syndicat FGTB-UBT a tenu un premier dialogue social avec Uber Eats, la société qui employait Sultan.

Une semaine après ce tragique accident de la route qui a coûté la vie du coursier, cette affaire a forcément surgi sur la table des discussions. Via le média Bruzz, on apprend que le syndicat a présenté une proposition de compensation financière dans le but de soutenir la famille endeuillée.