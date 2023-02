De la soupe gratuite pour tous les enfants des écoles primaires communales d’Ath

Lire aussi Le chef de l’Inattendu (Ath), Benjamin Fontaine, cuisine dans le resto didactique du Val-Itma à Tournai

L’échevine de l’Enseignement Jessica Willocq se réjouit de cette initiative. « Une alimentation saine et équilibrée, contribue, on le sait, à une bonne santé générale. Les habitudes prises dans l'enfance ont une influence sur les comportements alimentaires futurs. Selon la dernière étude de l'Observatoire de la Santé du Hainaut, parmi les aliments dont la consommation régulière est recommandée, la consommation quotidienne de fruits et de légumes n’est adoptée que par une minorité de jeunes Hennuyers. De plus, elle a connu une diminution ces dix dernières années. En 2020, 44 % des jeunes ne consomment ni fruits, ni légumes quotidiennement. De plus, ils ne sont que 17 % à en consommer au moins une fois par jour (15 % pour les garçons contre 20 % pour les filles). Il est donc important que notre commune s'engage à l'amélioration de ce constat. Je me réjouis que nous puissions ainsi proposer à toutes et tous nos petits élèves un apport de légumes pour les aider à grandir en bonne santé ».