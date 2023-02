Mauvaise surprise pour Vincent, de Hannut, flashé deux fois pour excès de vitesse en deux minutes sur l’E40: «Je roulais à 121 km/h au lieu de 120 km/h…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a quelques jours, nous relations dans nos colonnes l’histoire de Philippe, flashé deux fois pour excès de vitesse sur l’E40 en l’espace de... trois minutes ! C’est aujourd’hui au tour de Vincent Coenen, 44 ans, Hannutois depuis toujours, de raconter sa mésaventure.

Chaque matin, il prend l’E40 pour se rendre au travail, sur Bruxelles. « C’est devenu une routine pour moi, explique-t-il. Je me lève, je prends ma voiture et je me rends au sein de la capitale. J’emprunte la même route tous les jours, c’est une habitude de longue date. »