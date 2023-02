Au centre d’examen de permis de conduire de Huy, le taux de réussite pour l’examen théorique est de... 30%!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a quelques semaines, nous vous révélions tous les endroits « pièges » lors du passage du permis de conduire à Huy.

Cette fois-ci, l’heure est au bilan de l’année écoulée. L’année dernière, un peu plus d’un candidat sur trois (35%) a réussi l’examen théorique du permis de conduire B, avec un léger avantage aux dames (36%) par rapport aux messieurs (34%).

Les moins de 20 ans s’en tirent un peu mieux avec un taux de réussite de 38%, contre 35% pour les 20-30 ans et 27% pour les plus de 30 ans. Mais à y regarder de plus près, les résultats peuvent varier fortement d’un centre à l’autre. Ces différences s’observent pour les autres examens pour permis B.