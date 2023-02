Guerre à la RTBF: Christophe Bourdon taille Cyril Detaeye et son émission «C’est vous qui le dites», le patron Jean-Paul Philippot a tranché! (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sur la Première en radio ce jeudi matin, Christophe Bourdon a consacré sa chronique humoristique à l’émission de Vivacité C’est vous qui le « disez ». Il se met dans la peau de « Virgil » (Detaeye) et parodie l’émission dans laquelle il fait intervenir un certain René, un néonazi assumé. Celui-ci dit toute son admiration pour cette émission où l’on a le droit de tout dire. « J'ai toujours pu dire ce que je voulais dans l'émission. Je vous en remercie parce que c'est autre chose que tous ces mer-dias qui n'invitent que des experts corrompus du gouvernement », lui fait dire Bourdon.

« Tout le monde sauf les noirs, les arabes, les juifs, les femmes,... »

« Je pense que tout le monde a le droit de tout dire sauf les noirs, les arabes, les juifs et les femmes (...) Pouvoir exprimer ma haine dans votre émission me rend service. Donc, pour moi, vous remplissez totalement votre mission de service public ». Le « Dard de Bourdon » se termine par : « Merci René pour vos propos nuancés et rendez-vous demain pour d’autres débats qui élèvent la pensée et nourrissent le vivre ensemble ».