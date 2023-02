Une personne visée par un ou plusieurs tirs d’arme à feu dans le quartier de Bomel ce jeudi, trois personnes ont été interpellées (photos et vidéo)

Un périmètre était bouclé au carrefour formé par les rues Nanon et des Fours à Chaux et les bus ont été déviés.

Selon nos infos, la personne était au volant de sa voiture quand on lui a tiré dessus.

C.T.

D’après le parquet, trois personnes ont été interpellées. Elles n’ont pas été arrêtées sur place, mais un peu plus tard.

En plus des enquêteurs et une ambulance, des experts balistique, automobile et du labo sont descendus sur place.

Les devoirs d’enquête sont en cours.

Cette scène a en tout cas créé un petit vent de panique chez les élèves de l’Institut Technique de Namur.

