P1-D3: le premier gros coup du mercato, Alexandre Wauquaire quitte Grand/Leez pour Aische

Le médian grand-leezien Alexandre Wauquaire est devenu un routinier de la P1, un box-to-box capable de fournir les efforts durant 90 minutes et d’être adroit devant le but. Un profil qui a intéressé Aische puisque les Hesbignons ont transféré le joueur qui va découvrir l’échelon national pour la première fois. L’information a été confirmée ce jeudi soir. Voici le premier gros coup du mercato 2023 et les prochaines semaines risquent d’être chaudes !