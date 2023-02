Coupe de Belgique: Sclessin accueillera la finale de la Coupe de Belgique féminine

La finale de la Coupe de Belgique féminine se déroulera à Sclessin, le stade du Standard de Liège, le jeudi 18 mai, a indiqué jeudi l’Union belge de football.

« Le Standard dispose de superbes infrastructures, qui nous permettront à coup sûr de faire de cette journée une merveilleuse promotion pour le football féminin, d’autant plus que le club est déterminé à nous aider en mettant tout en œuvre pour attirer le plus de monde possible », écrit la fédération dans un communiqué publié jeudi.