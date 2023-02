Meta rétablit l’accès de Donald Trump à ses comptes Facebook et Instagram

Meta a annoncé en janvier dernier qu’elle lèverait l’interdiction « dans les semaines à venir » et a également indiqué que des sanctions sévères, telles qu’une suspension d’un mois à deux ans, suivraient si Trump enfreignait à nouveau les règles. Pas plus tard qu’en 2021, Facebook a indiqué que M. Trump ne pourrait pas revenir sur la plateforme tant que les risques pour la sécurité publique n’auraient pas disparu.

Ces comptes, comme ceux de YouTube et de Twitter, entre autres, avaient été suspendus après la prise d’assaut du Capitole par des partisans de Trump le 6 janvier 2021.

L’avocat de Donald Trump a envoyé une autre lettre au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, à la mi-janvier, pour discuter d’un retour rapide de son client au sein de Facebook. « Nous pensons que la suspension du compte Facebook du président Trump a radicalement perturbé et limité le débat public », peut-on lire.

Trump, qui a annoncé fin novembre qu’il se représentait à l’élection présidentielle de 2024, a de nouveau accès à ses comptes sur les principaux médias sociaux. Il a également retrouvé l’accès à Twitter le 19 novembre 2022. Il n’a cependant rien tweeté depuis, et n’a pas non plus exprimé son intention de revenir sur la plateforme.