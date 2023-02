La Chambre approuve la création de panels citoyens et de commissions mixtes au fédéral

L’institution pourra procéder au tirage au sort dans le Registre national et inviter des citoyens à participer à des commissions mixtes ou à des panels de citoyens sur une base volontaire. Les panels citoyens seront composés exclusivement de citoyens tirés au sort, tandis que les commissions mixtes comprendront à la fois des députés et des citoyens. Parmi les citoyens qui répondent positivement à l’invitation, un deuxième tirage au sort sera organisé selon un échantillonnage spécifique. Il tient compte de l’âge, du lieu de résidence, du sexe et du niveau d’éducation, dans le but de constituer un panel diversifié et représentatif. Les mandataires politiques, les conseillers politiques et les titulaires de fonctions dans l’ordre judiciaire, entre autres, ne seront pas éligibles.

La Chambre est en train de préparer l’organisation de ces panels et commissions mixtes. Le gouvernement a mené durant l’été une consultation sur une plateforme en ligne intitulée « Un pays pour demain » visant à évaluer la structure actuelle de l’État belge et d’envisager une éventuelle réforme de l’État sous la prochaine législature.

Le projet de loi, porté par les ministres des Réformes institutionnelles, David Clarinval et Annelies Verlinden, a été approuvé par la majorité, rejointe par Les engagés et DéFI. La N-VA et le Vlaams Belang ont voté contre. Le PTB s’est abstenu.

À la suite de ce vote, une modification du règlement de la Chambre est encore nécessaire avant la mise en place concrète de ces panels et commissions mixtes. Une proposition de loi en ce sens a été annoncée par le PS.

Ecolo-Groen et le PS ont de leur côté indiqué leur volonté d’avancer sur l’instauration d’un « congé de participation citoyenne », à l’instar du congé accordé au citoyen tiré au sort pour siéger dans un jury de cour d’assises. Le PTB a d’ailleurs critiqué l’absence de ce congé. Les Engagés, malgré un vote positif, ont regretté l’absence de mise en place d’un référendum de confirmation des résultats issus de ces panels et commissions.