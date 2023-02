Le Cirque du Soleil signe un retour grandiose à Bruxelles avec «Crystal»: «Les créateurs rêvaient de faire un spectacle sur glace»

Un univers féerique, des acrobaties époustouflantes et un rêve pendant un peu plus de deux heures. Le Cirque Royal débarque à Bruxelles au Palais 12 avec sa 42e production et repousse encore un peu plus les limites du possible. « Crystal » est la rencontre entre deux univers, celui du feu et de la glace.

Crytal, jeune femme excentrique, recourt à son imagination pour se libérer du carcan de la société. Patinage synchronisé, figures de style libre et patinage extrême, trapèze ballant, courroies aériennes, main à main et jongleries relatent cette recherche de soi.

« Les créateurs, Shana Carroll et Sébastien Soldevila, rêvaient de faire un spectacle sur glace. Ils avaient l’histoire et les acrobaties mais ils ne savaient pas comment mettre tout ça en place. Ils ont donc fait appel au Cirque du Soleil », explique Christine Achampong, senior publicist de la compagnie québécoise.

Olivier Brajon.

Matt Baker.

Cirque sur glace

Pour la première fois en 33 ans d’histoire, la scène laisse la place à une patinoire. 44 artistes des disciplines différentes glissent, voltigent et défient les lois de la gravité. « Il y a eu de nombreuses auditions. Certaines personnes sont nées au Cirque du Soleil, d’autres sont des anciens joueurs de hockey sur glace ou d’anciens sportifs olympiques. Pour ce spectacle, il ne faut pas avoir peur et savoir faire quelques acrobaties », confie Christine Achampong.

C’est ainsi que Mathieu intègre la troupe il y a un an. « Quand on a une carrière de gymnaste, on rêve soit de devenir pompier, soit d’intégrer le Cirque du Soleil. J’étais homme du feu à Marseille et j’avais envie de changement donc j’ai envoyé des vidéos de mes performances au Cirque du Soleil », raconte celui qui a signé son contrat après une formation d’un mois à Montréal. « Ce n’est que du bonheur, on voyage tout le temps et je n’ai pas l’impression de travailler ! »

Mathieu. - Z.-Z. Z.

Deux Belges

Au total 93 personnes dont 44 artistes et 49 collaborateurs prennent part au spectacle. Parmi elles, deux Belges ont intégré la troupe et jouent pour la première fois à domicile. « C’est vraiment excitant de pouvoir montrer à mes amis et à ma famille ce que je fais. C’est la première fois que je patine, j’ai dû m’habituer aux chaussures », se réjouit Camille, une Gantoise qui réalise son troisième show pour le Cirque du Soleil. « On s’entraîne 1h30 à 3h30 par jour pour être au top. »

Matt Baker.

Amber, qui vient d’Anvers, joue trois rôles différents (Crystal, la réflexion de Crytal et sa mère) selon les représentations. Elle fait partie de la troupe depuis 12 ans. « Il faut beaucoup de temps pour se préparer à un tel spectacle. J’ai dû apprendre comment courir sans glisser avec des chaussures spéciales pour ‘Crystal’ », lâche la gymnaste.

Olivier Brajon

Lancé en 2017, le spectacle a beaucoup évolué depuis. Avec Crystal, le cirque signe sa revanche sur le Covid et compte bien se redresser de la faillite. « On a neuf spectacles en cours et un nouveau à Montréal. Ça va fonctionner », assure Christine Achampong.

Olivier Brajon.

Le Cirque du Soleil s’arrête à Bruxelles jusqu’au 12 février (tous les tickets sont vendus) avant de présenter « Crystal » à Anvers du 17 au 19 février. Mais la compagnie ne quitte pas la capitale de l’Europe très longtemps. Le prochain spectacle sous chapiteau (le premier depuis 2017) s’installera à Bruxelles pendant plus de deux mois. Le Cirque du Soleil espère attirer 200.000 spectateurs.