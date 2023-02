Séisme en Turquie et en Syrie: la Banque Mondiale annonce une aide de 1,78 milliard de dollars

Cette aide doit en premier lieu permettre d’aider les secours, a détaillé la Banque Mondiale. Mais aussi cibler les besoins en termes de reconstruction.

« Nous fournissons une assistance immédiate et préparons une évaluation rapide des besoins urgents et massifs sur le terrain. Cela permettra d’identifier les domaines prioritaires pour le redressement et la reconstruction du pays alors que nous préparons des opérations pour répondre à ces besoins », a indiqué le président de la Banque Mondiale, David Malpass, cité dans le communiqué.