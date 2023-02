Les Liégeois se mobilisent pour aider les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie (vidéo)

Depuis l’ouverture du centre de dons dans la rue de la Tonne à Rocourt, de nombreux Liégeois et Liégeoises sont venus le coffre chargé pour y déposer des sacs remplis de vêtements, de couvertures et de nourriture : « J’ai amené des vestes pour enfants, des bonnets, des gants, des moufles… Ça nous touche beaucoup ce qui se passe là-bas. En plus, c’est la région de nos origines. Quand on voit les images, les enfants sous les décombres… C’est la moindre des choses de les aider », expliquent Aida et Ilhan, deux donateurs.

de videos

Et le couple n’est pas le seul à avoir fait le déplacement : « Oui, on en reçoit beaucoup. Il y a un vrai élan de solidarité », explique Omer Kocyigit, le responsable pour l’association Collectif Solidarité 2023. « Depuis jeudi, six centres de dons ont été ouverts en province de Liège. Ici à Rocourt, c’est la Ville de Liège qui a mis à disposition l’entrepôt : « Pour le moment, tout se passe bien. Les Liégeois sont mobilisés. On a reçu assez de vêtements ».