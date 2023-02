Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les statistiques de la population belge au 1er janvier 2023 viennent d’être dévoilées. La population belge est désormais composée de 11.681.087, soit une légère hausse de 0,9 % par rapport à 2022. En Région wallonne, le nombre d’habitants a lui augmenté de 0,5 %, passant à 3.677.760 (+18.785 habitants). sachant que la Flandre compte 6.768.135 habitants en 2023 (+75.146, +1,1 %).

Et pour la région du Centre (plus Enghien) ? C’est une augmentation quasi généralisée à l’exception de Morlanwelz, avec une augmentation de 1.888 habitants en plus en un an. Soit une augmentation générale de 0,7 %, plus élevée qu’en Région wallonne, et un peu moins qu’en Belgique.