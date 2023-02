La Belgique est l’un des pays européen qui taxe le plus les cryptomonnaies

En 2023, on remarque encore une grande disparité concernant la fiscalité autour du monde des cryptomonnaies. Les différences de taxes sur les plus-values en cryptomonnaies sont impressionnantes, elles sont de l’ordre de 0 à 52,06 % selon une enquête de l’entreprise Hello Safe.

Le Danemark (37 - 52,06%), la Suède (30%) et le Portugal (28%), qui était un paradi fiscal pour les cryptomonnaies, sont les pays où la taxation des plus-values crypto est la plus élevée en 2023.

À l'inverse, on compte aujourd'hui 6 paradis fiscaux européens où la taxation sur ces plus-values est nulle : à Malte, en Chypre, en Grèce, en Slovénie, en Estonie et en Allemagne.

En Belgique

En fait, la Belgique n’est classée que 13ème sur 27 parmis les pays imposan le plus les cryptomonnaies. Cela se justifie par son énorme variation de taux d’imposition allant de 0 à 50 % selon le profil d’investisseur. Ainsi, le pays peut être très avantageux (paradis fiscal) comme très contraignant si les plus-values sont assez élevées.

Il existe trois trois profils d’investisseur. « Le bon père de famille », il n’investit qu’une petite partie de son patrimoine, ileffectuer seulement quelques transactions avec un flux entre l’achat et la vente de crypto-monnaies espacé, sans gros risques et sans connaissances particulières. Il doit avant tout gagner sa vie avec son travail.

Vient ensuite « le spéculateur » : Il prend des risques et mise sur les fluctuations afin de réaliser de plus gros gains crypto. Également, l’investissement est plus fréquent et surtout plus répété, ainsi il va être taxé à un taux fixe de 33%, au titre de revenu divers.