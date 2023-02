Cristiano Ronaldo inscrit un quadruplé avec Al-Nassr qui reprend la tête du championnat (vidéos)

Cristiano Ronaldo a inscrit les quatre buts de son club Al-Nassr, jeudi soir, en match de championnat à Al-Wehda, lors de la 16e journée de la Saudi Pro League.

CR7 a bien réparti ses bits dans les deux mi-temps. Il a ouvert le score après 21 minutes et a doublé la mise peu avant la mi-temps. Après la pause il a permis à son équipe de prendre le large avec un penalty (53e) et un autre but final (61e). Il s’agissait également de buts historiques, puisque le Portugais compte désormais 503 buts en club dans sa carrière.