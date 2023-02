Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les factures d’énergie ont plombé le budget des ménages. À tel point que les sociétés de recouvrement gèrent de plus en plus de dossiers énergétiques. « Il y a plus de dossiers, mais surtout avec des montants plus élevés », commente Yves Van Nieuwenburg, porte-parole de l’association belge des sociétés de recouvrement (ABR-BVI). « Il y a une augmentation de plus de 100 % du montant moyen. »