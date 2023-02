Jean-Yves Mercenier et Mika Freson pourront en effet toujours compter sur Thomas Honay et Matéo Rasquin la saison prochaine. Des prolongations qui s’ajoutent à celles de Julian Bisconti, Loan Moureaux et Paulin Mottet. Cinq bonnes nouvelles pour Wanze/Bas-Oha ce jeudi soir !