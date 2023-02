Voici Gazette Foot numéro 13 avec Xavier Lurquin et Jeremy Lemarque invités de Félicien Argentino

L’entraîneur doit, si possible, ne pas diriger l’échauffement d’avant-match dont voici tous les enjeux Comme chaque semaine, nous vous proposons le coin du tacticien rédigé par le Carolo Pierre Salme, diplômé UEFA A et entraîneur-adjoint à Namur en D2.

Ce moment conditionne bien des choses. - Le Soir

Par la rédaction

Pierre Salme intervient sur nos supports chaque semaine. - P.S.

L’échauffement d’avant-match n’est pas important que pour les joueurs. Il permet en effet à l’entraîneur de faire rentrer son équipe définitivement dans le match en conditionnant le corps et l’esprit aux efforts qui vont devoir être faits pendant 90 minutes ou plus.

Lire aussi P2C et P3D Hainaut | «Jumet est en train de grandir»: Sergio Lizzo est un président heureux

Outre la consigne de sortir tous ensemble du vestiaire pour aller à l’échauffement et non un par un, il me semble important d’y apporter le plus grand sérieux pour les joueurs. Un échauffement pris à la légère égale bien souvent un début de match raté…

Lire aussi Charleroi: un déménagement, uniquement temporaire, de l’Olympic au stade du Sporting se fera(it) à deux conditions

L’entraîneur doit donc aussi se préparer pour le match. Dans la mesure du possible, en tout cas chez les seniors, il convient de déléguer la réalisation de l’échauffement soit à un adjoint soit à un joueur-cadre désigné.

Lire aussi Montignies jouera sans pression contre Luingne B ce mercredi soir en Coupe du Hainaut

L’entraîneur peut alors se mettre en retrait et se placer en observateur de son équipe ET de l’équipe adverse.

Lire aussi En souffrance en P1 Hainaut, Solre-sur-Sambre terminera la saison sans Di Meo, Mateke et Balsamo: explications de cette décision et réactions

À la fin de l’échauffement, il peut de la sorte voir quel joueur a l’esprit éveillé, quel autre est « absent » ou encore celui qui se cache, autant d’éléments sur lesquels le coach pourra s’appuyer pour le début du match.

Lire aussi Jérôme Deraedt n’est plus l’entraîneur de Farciennes en P3D Hainaut

Il le fera en étant calme et détendu afin de bien voir tout ce qu’il doit voir. Pas question que le côté passionné, voire supporter, prenne le dessus !

Lire aussi P3D Hainaut: l’équipe-type du week-end, les derniers échos des clubs et le classement des buteurs

Si l’entraîneur n’a pas les idées claires au sortir de l’échauffement, il risque de passer à côté de certaines choses, ce qui ne sera pas le cas s’il est lucide.

Lire aussi La P2C Hainaut passée au crible: voici la 20e équipe-type, les dernières infos de tous les clubs et le classement des buteurs dominé toujours outrageusement par un joueur de Roselies

Au contraire de l’équipe qui, elle, sera déjà montée dans les tours, le « patron » attaquera le match sereinement et ainsi concentré dans l’analyse. L’échauffement est donc pour lui un moment propice au calme.

Lire aussi Fontaine se sépare de son coach Damien Wéry en P2C Hainaut: «Sans faire bouger les choses, c’était peine perdue»

Voilà donc pourquoi, si c’est possible, s’il a le choix, ce qui n’est forcément pas toujours possible, il ne doit pas prendre en charge l’échauffement…

Lire aussi Ahmed Gherdaoui sur un nuage avec Marcinelle en P3D Hainaut: «Le gain de la tranche était inespéré»