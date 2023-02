«On est en guerre»: Cyril Hanouna réagit à l’amende record de 3,5 millions d’euros contre C8 après les propos polémiques tenus à l’encontre de Louis Boyard dans «TPMP» (vidéo)

Dans son émission de ce jeudi soir, Cyril Hanouna a évidemment réagi en direct dans « Touche pas à mon poste » : « On ne sait pas pourquoi 3,5 millions, c’est la roue de la fortune. On ne fera pas de commentaires », lance Hanouna, avant de finalement commenter l’affaire. « Sachez qu’on prend acte de la décision, on va se réserver le droit de voir ce qu’on fait derrière. »

Et de poursuivre : « C’est une grosse amende, mais on est toujours là et on continue ce qu’on fait. Il y a des gens qui nous en veulent, on est en guerre comme on dit. »