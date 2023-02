Une nouvelle tête bien connue débarque dans «Demain nous appartient»: voici de qui il s’agit (photo)

Les invités des feuilletons quotidiens se suivent, mais ne se ressemblent pas ! Après Victoria Abril, Catherine Jacob ou encore, plus récemment, Valérie Kaprisky, c’est au tour de Christian Vadim de rejoindre « Demain nous appartient ».

Vu dans les séries « Section de recherches » et « Nina » et au cinéma dans « Surprise Party », « Le Temps retrouvé » ou encore « Les Nuits de la pleine lune », le comédien est surtout connu pour être le fils de Catherine Deneuve et du réalisateur Roger Vadim, qui a révélé Brigitte Bardot dans « Et Dieu… créa la femme », en 1956. Il a également joué dans nombre de pièces de théâtre, dont la plupart ont été mises en scène par Philippe Lellouche.