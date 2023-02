Ashton Kutcher nous explique les conditions très particulières du tournage de «Toi chez moi et vice versa»: «Je répondais à une vidéo» L’acteur et Reese Witherspoon nous font craquer dans cette comédie romantique ultra-prévisible mais joliment emballée, à découvrir ce 10 février sur Netflix. Netflix

Par Lenny Verhelle

Debbie et Peter sont aux antipodes, au sens propre comme au figuré. Elle est mère célibataire à Los Angeles, où elle a besoin de sa routine pour avancer. Lui vit à New York et change de nana tous les six mois. Pourtant, après une vieille aventure d’un soir, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Jusqu’au jour où Debbie doit squatter chez lui pour suivre une formation. Lire aussi «That ‘90s Show»: Ashton Kutcher et Mila Kunis, de retour dans les nineties Bien qu’un peu stressée de passer plusieurs jours sous le même toit que son interlocuteur préféré depuis vingt ans, la maman, réglée comme du papier à musique, planifie son absence : son fils, Jack, sera gardé par son ancienne baby-sitter… qui la plante au dernier moment pour suivre une opportunité de carrière inespérée. Dépitée, Debbie pense alors à annuler son vol. Mais c’était compter sans Peter, qui se précipite dans la cité des Anges pour garder Jack et permettre à sa copine d’aller suivre ses cours.

Ce n’est qu’une semaine passée l’un chez l’autre à échanger leurs vies, mais il n’en fallait pas plus pour que les deux amis se rendent à l’évidence qu’ils sont tout ce dont ils ont réellement besoin.

de videos Bien que vous vous doutiez forcément de la fin dès l’ouverture, « Your place or mine » (« Toi chez moi et vice versa ») se présente ainsi comme une comédie romantique légère, sur le fond sans surprise, mais touchante. Incarnée qui plus est par deux stars aussi séduisantes l’une que l’autre : Reese Witherspoon et Ashton Kutcher, qui forment un duo des plus craquants. On ne va pas se mentir, c’est vraiment pour eux qu’on reste jusqu’au bout !

Si leur alchimie est palpable, les deux acteurs ne s’étaient encore jamais rencontrés avant de signer pour ce film. « Un mois avant le début du tournage, j’ai eu une petite crise de panique, parce qu’on ne se connaissait pas du tout », s’est rappelé pour nous Reese Witherspoon. « On s’était juste croisés une fois à une fête, et c’était très bizarre. Je l’ai trouvé un peu… louche ! (Rires.) Ce souvenir m’a mis la pression, parce que soudain, j’étais censée être sa meilleure amie depuis vingt ans ! » Lire aussi Sœurs ou mère et fille? Cette photo de Reese Witherspoon en interpelle plus d’un! (photos) La première difficulté a donc été de forger une complicité hors caméra, afin de rendre leur histoire fluide et, surtout, crédible. « On a commencé à s’envoyer des vidéos tous les jours », nous explique Ashton Kutcher. « On discutait beaucoup, pour un peu démystifier l’autre. On se posait des tas de questions, comme : De quoi as-tu peur ? Ou Tu mets quoi sur tes pancakes ? » « Nos enfants, et même nos chiens, ont été filmés ! » poursuit Reese. « Il a aussi rencontré mon père. On a vraiment beaucoup papoté par écran interposé, sous mon porche. Si bien que lorsqu’on a débuté les prises, on avait l’habitude de communiquer de cette façon. On devrait faire une compilation de nos vidéos, d’ailleurs ! Ce serait drôle. »