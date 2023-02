Remise à niveau du permis de conduire et simulateur de conduite pour les aînés à Bernissart

Le Conseil des aînés de Bernissart invite les usagers de la route de l’entité, de 60 ans et plus, à leur quatrième action. Il s’agit d’une nouvelle activité sur le thème de la sécurité routière. L’occasion idéale de rencontrer des spécialistes de la conduite en conditions difficiles qui guideront de manière ludique les participants.

Dans la continuité des actions réalisées en 2022 sur la sécurité routière et la remise à niveau du permis de conduire, les membres du conseil des aînés proposent une formation qui sera dispensée par « Fedemot ».

Parmi les techniques révisées : la conduite sur routes enneigées, sous la pluie, par temps de brouillard,… Plus d’une centaine de situations possibles. Chacun aura la possibilité d’évaluer dans des conditions proches de la réalité les effets de la vitesse, de l’alcool et du GSM au volant sur la conduite. Une remise à niveau du code de la route, une bonne compréhension et une aide pour pré-remplir son constat d’accident seront aussi proposées. Tout ceci en ayant la possibilité de pratiquer sur simulateur de conduite !