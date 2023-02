«Somebody I Used to know»: les dessous d’une comédie romantique écrite et mise en scène par un vrai couple de stars hollywodiennes

Dirigé par le frère de James Franco (qui réalise ici son deuxième long métrage après « The Rental ») et porté par l’inoubliable Trudy de «Mad Men», «Somebody I Used to Know» (qui n’a rien à voir avec le tube du chanteur belge Gotye) suit Ally, une productrice qui a toujours fait passer sa carrière avant tout le reste. De retour dans sa ville natale alors qu’elle n’est plus qu’une coquille vide, elle retrouve son premier amour, Sean (Jay Ellis, «Top Gun: Maverick»), avec qui elle passe toute une soirée à se remémorer leurs bons moments ensemble. Alors qu’elle pense trouver un peu de réconfort dans ses bras, elle apprend toutefois qu’il est fiancé à une femme qui lui rappelle celle qu’elle a été. Ce qui la pousse à remettre en question ses choix de vie...