Football national | Pour les coaches ne possédant pas un diplôme UEFA A en ordre, le temps presse et il y a du changement!

Tant pour la Nationale 1 que pour la Division 2 et la Division 3 ACFF, le point de règlement est le suivant : « Par division, chaque club doit s’assurer des services d’un entraîneur principal diplômé qui dispose d’une licence valable UEFA A. Le club est en règle si l’entraîneur principal suit les cours UEFA A et que l’entraîneur adjoint dispose du diplôme UEFA A avec licence valable. » Subtilité qui a désormais toute son importance : jusqu’à présent, les clubs pouvaient s’en sortir en payant une amende mensuelle fixée à 280 euros pour la N1, à 200 pour la D2 et à 168 pour la D3 et dont s’acquitter entre septembre et avril inclus.

Mais une épée de Damoclès est venue se placer au-dessus des coaches ne possédant pas (encore) l’UEFA A. « Un contrôle sera effectué au 1er juillet 2023. « Le règlement existe depuis huit ans, on ne prend personne au dépourvu mais pendant un an, on leur laissera encore la possibilité de se mettre en ordre. Mais à partir de la saison suivante, les sanctions seront plus strictes. En fait, on ne fait qu’appliquer enfin le règlement car tout le monde déroge à la règle en payant cette amende », annonce Daniel Boccar, secrétaire général et directeur technique de l’ACFF.