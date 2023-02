Un projet de nouvel espace de délassement urbain en bord de Meuse à Huy: plus de 4 millions d’€ octroyés

Le subside accordé par le FEDER (fonds européen de développement région) et la Région Wallonne représente plus de 90 % du coût estimé du projet, qui est de 4,5 millions d’euros.

« Ce beau projet s’inscrit dans une volonté plus large de participer au redéploiement du centre-ville et vers les entrées de la ville. C’est une nouvelle étape de financement. Notre but est de conserver l’offre de parking et d’améliorer la fluidité du trafic », se réjouit le bourgmestre f.f. Eric Dosogne.