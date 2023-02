Les bonnes nouvelles de notre spécialiste météo en région liégeoise: grande douceur et soleil la semaine prochaine!

Salut tout le monde,

Quel bonheur d’avoir retrouvé la lumière, d'autant plus que c'est parti pour durer même si nous commençons un intermède plus gris. Un anticyclone se décalera lentement d'ici mercredi prochain entre le proche atlantique et les pays baltes. Les pressions seront donc élevées sur votre baromètre, entre 1037hpa et 1023hPa. Néanmoins, en saison froide, cette configuration n'est pas nécessairement synonyme d'un temps pleinement ensoleillé.

D'ailleurs, comme vous l'aurez peut-être remarqué, une très faible perturbation est entrée par l'ouest de notre pays hier après-midi, précédé par un léger voile nuageux.

Aujourd’hui, il fait parfois brumeux au matin (des bancs de brouillard sont même signalés près de la côte) avec un ciel très nuageux à couvert de nuages bas. Quelques trouées se montreront pendant la journée mais les embellies resteront généralement timides. Le flux d'ouest-sud-ouest ne dépassera pas de 25 à 35km/h en pointes. Il fera de 2 à 8°C pour les maxima.

Samedi, les nuages bas seront véritablement plaqués près du sol, il y aura un risque de mauvaise visibilité répandu notamment au matin vu le flux très faible d'ouest. Sur le relief, de la bruine pourra tomber de façon localisées en matinée. Les embellies seront rares et éparses dans l'après-midi. Les maxima peineront à atteindre entre 3 et 9°C.

Dimanche, on notera peu de changement en matinée avec des visibilités localement réduites et des nuages bas encore très présents. Durant l'après-midi il est probable que la chape nuageuse se disloque sur une moitié sud du pays ou du moins sur le sud de l'Ardenne. Les maxima atteindront entre 5 et 10°C alors que le flux se mettra au sud-est tout en restant très discret.

Lundi, on notera encore la présence de quelques champs de stratocumulus, ces nuages aplatis dans les basses couches, entre de belles éclaircies qui auront même tendance à s'élargir en cours de journée. Par contre, les régions au sud des crêtes ardennaises pourraient subir des bancs de brouillard très accrocheurs localement. Les maxima iront de 8 à 12°C dans la majorité des régions sauf sous les bancs de brouillard au sud des crêtes ardennaises où on peinera à atteindre 4-5°C.

Pour mardi et mercredi prochains, à part quelques voiles nuageux discret et des bancs de brume il n'y aura pas grand chose à signaler. Sauf, une nouvelle fois, sur le sud de l'Ardenne, en Gaume où dans le Pays d'Arlon où les bancs de brouillard prendront parfois des heures avant de se disloquer. Le phénomène deviendra néanmoins de moins en moins répandu dans ces régions. On atteindra des températures très douces pour la saison avec des maxima de l'ordre de 9 à 13°C sur une grande partie du pays, le flux sera faible orienté au sud à sud-est. Des conditions idéales pour permettre le retour des oiseaux migrateurs, à vos appareils photos et jumelles.

Pour la fin de semaine prochaine, entre deux cellules anticycloniques de faibles perturbations pourraient nous envoyer des nuages de basse couche surtout sur l'ouest du pays mais c'est encore largement à confirmer et à affiner. En tout cas le temps restera généralement sec et partiellement ensoleillé. Les maxima seront en léger recul.

Il faudra réellement attendre le 20 février environ pour espérer retrouver des précipitations et des températures plus habituelles pour la saison.

Cette séquence est donc un fameux coup porté à cet hiver météorologique qui sera finalement assez calme et modérément pluvieux et doux. Une saison sans trop d'histoire finalement... 😉

Bien entendu, des épisodes hivernaux intéressants sont encore probables jusque début avril mais le risque diminue assez rapidement une fois le mois de mars et le soleil plus élevé "attaque" assez vite la couche neigeuse éventuellement présente au sol.