Des images du Pays des Collines pour soutenir Animaux en Péril

L’agence immobilière a décidé de mener une opération de soutien en ce début d’année. « Dans notre métier nous rencontrons beaucoup de personnes, de maisons mais aussi beaucoup d’animaux. Malheureusement nous réalisons que trop souvent des animaux sont abandonnés par leur propriétaire par soucis de déménagement », explique le responsable de l’agence, Raymond Casteels. « Heureusement qu’il existe des associations comme animaux en péril dans notre région pour venir à la rescousse de ces animaux ».

L'agence Immo Casteels se situe dans la commune Ellezelles « et le pays des Collines avec ses paysages à couper le souffle », ajoute le responsable. C'est de ce patrimoine que le calendrier destiné à soutenir Animaux en Péril veut tirer profit. « Les calendriers reprennent les magnifiques paysages de la région du pays des Collines et également la charmante ville de Lessines », précise le responsable.

Objectif : plus de 3.000 €

Ce n’est pas la première fois que l’agence ellezelloise participe à une opération caritative : « Nous avons notamment déjà participé à la distribution de repas gratuits en collaboration avec plusieurs associations », ajoute Raymond Casteels. « Depuis le lancement de cette action nous avons déjà récolté plus de 1.500€. Nous espérons pouvoir récolter à la fin de celle-ci entre 3000 et 5000€. L’argent aidera l’association qui héberge et soigne plus de 400 animaux au quotidien à pouvoir rester en évolution constante. Effectivement elle doit s’adapter au nombre croissant d’animaux et améliore sans trêve les infrastructures qu’elle leur consacre ».