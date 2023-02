La police contrôle les fêtards lors du jeudi gras à Malmedy: cinq permis retirés

Les Malmédiens ont fêté le troisième jeudi gras ce jeudi, synonyme de fête en attendant le carnaval du week-end des 18 et 19 février. Une soirée à laquelle a participé également… la police de Malmedy, pour bien montrer que si on peut bien sûr faire la fête et boire un verre, ça implique de ne pas conduire.

Trois contrôles de police ont eu lieu : avenue Monbijou, avenue de la Libération et avenue du Pont de Warche près du rond-point de la sortie d’autoroute. Avec un total de cinq permis retirés, dont quatre pour une durée de quinze jours.